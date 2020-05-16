Кабмин одобрил выделение порядка 7,7 млрд на выплаты соцработникам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Правительство одобрило выделение Минтруду РФ порядка 7,7 миллиардов рублей, предназначенных для выплат социальным работникам, работающим в условиях коронавируса.

На сайте кабмина уточняется, что на эти цели будет выделено 7 миллиардов 672 миллиона 62 тысячи рублей.

Отмечается, что финансовую поддержку за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат работники стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания. Также стимулирующие выплаты получат те, кто оказывает социальные услуги гражданам с выявленным COVID-19, и лица из группы риска по заболеванию коронавирусом.

11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких как, например, дома престарелых.

Для врачей в социальных учреждениях доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч, если же они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч.

Для младшего персонала будут доплаты в 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, а для технических работников – 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.