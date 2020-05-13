Соцработники и врачи получат доплаты – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городские доплаты в период пандемии получат социальные работники за надомное обслуживание и врачи, работающие в социальных учреждениях. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с работниками центров соцобслуживания и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".

Он уточнил, доплату в размере 46 тысяч рублей получат врачи, которые работают в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства. По 25 тысяч рублей получат социальные работники, осуществляющие надомное обслуживание и трудящиеся в стационарных учреждениях.

"Эти деньги будут получать все социальные работники, находящиеся как в учреждениях, так и которые оказывают услуги. Это очень важно", – заявил Собянин.

Мэр напомнил, что президент РФ Владимир Путин озвучил меры поддержки социальных работников, доплаты врачам в ковидных и нековидных стационарах.

"Тяжелые условия работы, связанные с режимом, и с какими-то внутренними ограничениями, и со средствами санитарной защиты, в которых они постоянно находятся. И все равно это огромные риски и психологическая нагрузка. Необходима не только федеральная поддержка, но и городская. Мы ее обеспечим", – сказал мэр.

По словам главы города, решение о доплатах будет принято в ближайшие дни. Выплаты в дополнение к федеральным будут проводиться в течение трех месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

Он также поблагодарил социальных работников и волонтеров за их труд в период пандемии.

11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких, как, например, дома престарелых.

Для врачей в социальных учреждениях доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч, если же они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч.

Для младшего персонала будут доплаты в 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, а для технических работников – 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.