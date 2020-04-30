Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по поддержке социально ориентированных НКО в период пандемии коронавируса.
Он рассказал об этом в ходе встречи с участниками акции "МыВместе". Путин отметил, что предложенные инициативы схожи с той поддержкой, которая оказывается малому и среднему бизнесу в России.
"Мы обязательно рассмотрим, и я скажу об этом попозже. Я просил правительство проработать, есть определенные предложения по поддержке социально ориентированных НКО таким же образом, как мы поддерживаем малый и средний бизнес", – рассказал Путин.
Он добавил, что работники социальных учреждений, деятельность которых направлена на решение проблем в связи со сложившейся из-за коронавируса ситуацией, должны быть поддержаны. Путин отметил, что над этим необходимо подумать.
В ходе встречи глава государства также поблагодарил граждан, которые помогают тем, кто оказался в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что они проявили душевную щедрость и подлинный гражданский героизм.
В настоящий момент в Москве помощь пожилым людям оказывают более 11 тысяч волонтеров и социальных работников. Они организовывают доставку продуктов и препаратов, а также занимаются выгулом собак пенсионеров, которые не могут выйти на улицу. Все волонтеры и соцработники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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