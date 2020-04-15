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Прием заявок на конкурс "Доброволец России" завершится 30 апреля. Об этом говорится на сайте конкурса.

Конкурс направлен на объединение волонтеров по всей стране. Он предоставляет возможность добровольцам рассказать о своих проектах и найти поддержку. "Доброволец России" является ключевым звеном добровольческих конкурсов.

Первый этап конкурса стартовал 3 марта, во время него волонтерам предлагается зарегистрироваться на сайте проекта и пройти первое электронное задание. Второй этап (региональный и заочный) пройдет с 13 мая по 1 июля.

Полуфинал конкурса состоится с 20 июля по 15 октября, где участникам нужно будет представить свои проекты уже в очной форме. Финал пройдет с 20 октября по 13 ноября.

Наставниками конкурса являются руководитель проектного офиса по работе с государственными органами и масштабными проектами компании EVERYCO Мадлен Батурина, общественно-политический деятель Ксения Безуглова, руководитель добровольческого движения "Даниловцы" и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Подать заявку на участие в конкурсе "Доброволец России" может каждый желающий в возрасте от восьми лет. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

