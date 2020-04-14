Более 12 тыс москвичей принимает участие в акции "Мы вместе"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 12 тысяч неравнодушных москвичей зарегистрировались в качестве волонтеров всероссийской акции "Мы вместе". Об этом сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
В пресс-службе напомнили, что целью акции является помощь пожилым людям, многодетным семьям, а также всем тем, кто нуждается в поддержке в период режима самоизоляции.
Волонтеры ходят в магазин и в аптеку, а потом доставляют купленное на дом.
"С обращениями работают два оперативных call-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то – чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тысяч заказов", – рассказала Сергунина.
Как отмечается, заявок стать волонтером больше, чем заявок от тех, кому нужна помощь.
Все добровольцы проходят подготовку онлайн, а затем получают инструктаж в штабе. Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте мывсместе.мосволонтер.рф и следовать инструкции.
Ранее москвичей предупредили о появлении мошенников, которые под видом волонтеров обкрадывают горожан. В частности, волонтер придет только после того, как будет оставлена заявка о помощи по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе +7 (800) 200-34-11.
Власти Москвы ранее предупредили о мошенниках, предлагающих цифровой пропуск для передвижения по городу. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк призвал жителей не приобретать коды за деньги.
11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения. Получить пропуск можно тремя способами: отправить заявку на портале mos.ru, отправив СМС на номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
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