Москвичей предупредили о мошенниках под видом волонтеров

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве появились мошенники, которые под видом обкрадывают жителей столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Там также напомнили о том, как отличить волонтера от мошенника.
В частности, волонтер придет только после того, как будет оставлена заявка о помощи по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе +7 (800) 200-34-11.
При этом о своем визите он предупредит заранее. Волонтер также имеет при себе специальный бейдж и не заходит в квартиру или дом. Кроме того, он знает номер заявки и сообщит его в начале общения.
Волонтеры прошли отбор, собеседование и подготовку, в том числе на дистанционных курсах, и получили подробные инструкции по бесконтактной передаче продуктов и правильному использованию средств защиты.
Для того, чтобы подтвердить личность волонтера, можно позвонить по телефону штаба: +7 (495) 633-63-83. Или в обратиться в офис акции #Мывместе: +7 (999) 898-16-18 (ГБУ "Мосволонтер").
Подробнее о работе социальных помощников и волонтеров можно узнать на портале "Я дома" и на сайте мывместе.мосволонтер.рф.
Мошенники под видом волонтеров обкрадывают пенсионеров
Власти Москвы ранее предупредили о мошенниках, предлагающих цифровой пропуск для передвижения по городу. Министр правительства столицы Алексей Немерюк призвал жителей не приобретать коды за деньги.
11 апреля Сергей Собянин заявил, что для поездок по Москве и области на личном и общественном транспорте вводятся пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.
Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения. Получить пропуск можно тремя способами: отправить заявку на портале mos.ru, отправив СМС на номер 7377 либо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выявлено 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.
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