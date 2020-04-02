Телеканал "Наука" объявляет о старте конкурса "Снимай науку!"

Фото: предоставлено телеканалом "Наука"
2 апреля телеканал "Наука" совместно с "Викимедиа РУ" начинает прием заявок на конкурс фото- и видеоработ "Снимай науку!". Снимки победителей украсят научные статьи "Википедии", лучшие фрагменты видео попадут в эфир, а один из участников конкурса получит шанс стать ведущим на канале "Наука".
Старт конкурса приурочен ко дню рождения телеканала "Наука", которому в этом году исполняется девять лет. А самые яркие снимки, присланные на конкурс, станут участниками фотовыставки в Москве и на центральных региональных площадках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
Фотоработы для участия в конкурсе будут приниматься до 31 мая включительно. Подать их можно в шести номинациях: "Люди в науке", "Микроизображения", "Нефото", "Серии", "Наука вокруг нас". Также в 2020 году впервые будут приниматься работы в номинации "Природа".
Видеоролики принимаются в трех номинациях: "Профессиональное видео", "Любительское видео" и "Детское видео". В связи с введением режима самоизоляции во многих регионах России в проекте учреждена и специальная номинация "Лучший видеоролик, снятый дома" – победитель получит специальный приз от канала "Наука".
С момента запуска в конкурсе приняли участие 1500 авторов, которые прислали более 4000 работ. Проект привлек участников из шести стран и 227 городов, а лучшие работы были продемонстрированы на цифровых ресурсах и в эфире телеканала "Наука". В этом году конкурс пройдет в два этапа: конкурс фоторабот в апреле – июне и конкурс видеоработ, которой состоится в апреле – октябре.
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