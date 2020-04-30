Путин поблагодарил тех, кто помогает людям в ситуации с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто помогает людям в трудной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, передает ТАСС.
"Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас "подвиг" и "подвижничество" – это слова, близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия", – заявил Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе".
Он отметил, что они проявили настоящий гражданский героизм и душевную щедрость, откликнувшись на проблемы людей, которые возникли во время пандемии коронавируса. Он поблагодарил волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций, спортсменов, журналистов, деятелей культуры и других граждан, которые оказывают поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации.
Ранее RT запустил проект "Дальше действовать будем мы". На нем появилась "Карта взаимопомощи", на которой нуждающиеся в помощи могут отправить заявку с указанием своего местонахождения. Таким образом, желающие смогут оказать поддержку благодаря этой карте.
Кроме того, волонтерская деятельность активно развернулась в Москве. Так, в настоящий момент под опекой добровольцев и кинологов находятся 120 собак столичных пенсионеров, которые не могут выйти на улицу.
Всего помощь пожилым людям в Москве оказывают около 11 тысяч волонтеров и социальных работников. Они доставляют нуждающимся продукты, лекарственные препараты и документы.
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