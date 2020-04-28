Более 30 кинологов помогает волонтерам ухаживать за собаками москвичей на самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве волонтеры и кинологи помогают пожилым горожанам, находящимся на самоизоляции, ухаживать за питомцами. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как отмечается, свыше двух третей запросов на оказание помощи в волонтерский штаб центра "Моя карьера" поступает от владельцев домашних животных. Добровольцы помогают пенсионерам гулять с собаками и покупать для них корм. Если собака весит меньше десяти килограммов, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.

По словам директора центра "Моя карьера" Ирины Швец, зачастую собака отказывается гулять с посторонним человеком, поэтому приходится привлекать специалистов.

"Поэтому мы привлекли к проекту более 30 профессиональных кинологов и закрепляем их за подопечными", – пояснила Швец.

По ее словам, с каждой конкретной собакой гуляет один и тот же человек, чтобы животное испытывало меньше стресса.

По данным центра, на данный момент под опекой волонтеров находится 120 собак, которых выводят на улицу два раза в день.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее заявил, что неподготовленным владельцам собак не надо самостоятельно стричь их. По его словам, хозяева могут испугать питомцев. По его словам, сейчас нужно внимательно относиться к состоянию шерсти животных, чтобы не допустить ухудшения ее состояния. Для этого требуется расчесывать собаку каждый день.

В случае если шерсть спуталась, можно прибегнуть к колтунорезу. Его приобрести можно на сайтах зоомагазинов, подчеркнул Голубев.