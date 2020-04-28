Более 30 кинологов помогает волонтерам ухаживать за собаками москвичей на самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве волонтеры и кинологи помогают пожилым горожанам, находящимся на самоизоляции, ухаживать за питомцами. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Как отмечается, свыше двух третей запросов на оказание помощи в волонтерский штаб центра "Моя карьера" поступает от владельцев домашних животных. Добровольцы помогают пенсионерам гулять с собаками и покупать для них корм. Если собака весит меньше десяти килограммов, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.
По словам директора центра "Моя карьера" Ирины Швец, зачастую собака отказывается гулять с посторонним человеком, поэтому приходится привлекать специалистов.
"Поэтому мы привлекли к проекту более 30 профессиональных кинологов и закрепляем их за подопечными", – пояснила Швец.
По ее словам, с каждой конкретной собакой гуляет один и тот же человек, чтобы животное испытывало меньше стресса.
По данным центра, на данный момент под опекой волонтеров находится 120 собак, которых выводят на улицу два раза в день.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее заявил, что неподготовленным владельцам собак не надо самостоятельно стричь их. По его словам, хозяева могут испугать питомцев. По его словам, сейчас нужно внимательно относиться к состоянию шерсти животных, чтобы не допустить ухудшения ее состояния. Для этого требуется расчесывать собаку каждый день.
В случае если шерсть спуталась, можно прибегнуть к колтунорезу. Его приобрести можно на сайтах зоомагазинов, подчеркнул Голубев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: