Кинологи посоветовали москвичам не стричь самостоятельно собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что неподготовленным владельцам собак не надо самостоятельно стричь их. По его словам, хозяева могут испугать питомцев, передает Агентство "Москва".

В РКФ напомнили, что в период самоизоляции не работают груминг-салоны, куда могли ранее обратиться москвичи с собаками. "Если вы пользовались услугами профессионалов, то не следует самостоятельно стричь своих питомцев и сейчас, неподготовленный парикмахер может испугать животное и причинить вред его здоровью", – обращает внимание Голубев.

По его словам, сейчас нужно внимательно относиться к состоянию шерсти животных, чтобы не допустить ухудшения ее состояния. Для этого требуется расчесывать собаку каждый день.

В случае если шерсть спуталась, можно прибегнуть к колтунорезу. Его приобрести можно на сайтах зоомагазинов, подчеркнул Голубев.

Кроме того, после прогулки с собакой нужно проверять шерсть на наличие веток и разных мелких предметов, добавил глава РКФ.

В столице продлили все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. Гулять с питомцами можно на расстоянии 100 метров от места проживания.