Кинологи посоветовали москвичам не стричь самостоятельно собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что неподготовленным владельцам собак не надо самостоятельно стричь их. По его словам, хозяева могут испугать питомцев, передает Агентство "Москва".
В РКФ напомнили, что в период самоизоляции не работают груминг-салоны, куда могли ранее обратиться москвичи с собаками. "Если вы пользовались услугами профессионалов, то не следует самостоятельно стричь своих питомцев и сейчас, неподготовленный парикмахер может испугать животное и причинить вред его здоровью", – обращает внимание Голубев.
По его словам, сейчас нужно внимательно относиться к состоянию шерсти животных, чтобы не допустить ухудшения ее состояния. Для этого требуется расчесывать собаку каждый день.
В случае если шерсть спуталась, можно прибегнуть к колтунорезу. Его приобрести можно на сайтах зоомагазинов, подчеркнул Голубев.
Кроме того, после прогулки с собакой нужно проверять шерсть на наличие веток и разных мелких предметов, добавил глава РКФ.
В столице продлили все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. Гулять с питомцами можно на расстоянии 100 метров от места проживания.
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