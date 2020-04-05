Кто и зачем может выходить из дома во время самоизоляции

Сейчас индекс самоизоляции в Москве показывает 3,9 балла. Это значит, что людей в городе немного, большинство из них соблюдает режим самоизоляции, сообщает телеканал Москва 24.

В столице были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля. Также продолжается и самоизоляция граждан.

Сознательные граждане, соблюдающие предписания самоизоляции, покидают дома лишь для того, чтобы сходить в ближайший магазин или выкинуть мусор.

Владельцы собак также обоснованно выходят на улицу – гулять с питомцами удается вблизи дома, не нарушая предписания, согласно которому выгуливать их можно на расстоянии 100 метров от места проживания.

Сообщается, что доступ на детские игровые площадки закрыт, чтобы не подталкивать к нарушениям, поскольку отправляться на прогулку ради развлечения во время самоизоляции нельзя.

Громким словом "нарушители" сейчас называют тех, кто выходит на улицу с подтвержденной легкой формой коронавируса. На днях таким образом жесткий карантин нарушили 9 человек, за что и поплатились. В настоящее время они уже не дома, а в обсерваторах.

За первое нарушение людям, которых обязали не выходить из дома, штраф составляет 4 тысячи рублей. При повторном – 5 тысяч. Самые большие штрафы от 30 до 300 тысяч грозят тем, кто не приостановил работу объектов, о которых говорится в указе мэра.

Всем москвичам советуют при выходе на улицу брать с собой паспорт. В случае, если человек направляется на работу, он должен иметь при себе справку, что его организации разрешено работать в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса.

В Москве за последние сутки было выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составило 3893.