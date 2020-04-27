Кинолог прокомментировал предложение штрафовать хозяев за лай собак по ночам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кинолог Александр Малиновский прокомментировал Москве 24 предложение Минюста штрафовать хозяев собак, которые лают по ночам. По словам эксперта, инициатива поможет защитить не только интересы жильцов, но и животных.
"Просто так собака лаять не будет. И если хозяин дома, он всегда может собаку успокоить. Лай собаки может быть кратковременным, когда кто-то пришел, например позвонили в дверь, а если она лает постоянно и долго, то здесь что-то не в порядке", – сказал Малиновский.
Если же хозяин ночью дома и собака все равно беспрестанно лает, то это, скорее всего, говорит о слабой нервной системе животного, добавил кинолог. "Такое часто случается, когда питомца берут из приюта, не разобравшись, что это за собака, но это редкие случаи. Здесь можно поддержать собаку медикаментозно, пройти курс препаратов", – объяснил Малиновский.
Эксперт подчеркнул, что иногда постоянный лай собаки может быть вызван недостаточностью физических нагрузок. "Есть такой момент, что хозяин не уделяет должного внимания собаке, не дает ей нужных физических нагрузок. И она пытается восполнить дефицит движений за счет того, что носится по дому и лает", – добавил он.
Ранее сообщалось, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) расширит ответственность за нарушение тишины ночью. Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Дополнена будет часть 6 статьи 14.1 КоАП, предусматривающая ответственность за действия в период с 23:00 до 7:00. Также Минюст предложил закрепить в проекте нового КоАП положение о презумпции невиновности гражданина.
Кроме того, в новом КоАП предлагается установить общий срок давности привлечения к ответственности. Планируется, что он составит один год, однако будут предусмотрены исключения. Кодекс предлагается ввести с 1 января.
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