Минюст РФ предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство юстиции РФ предложило отказаться от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим КоАП", – говорится в сообщении.
20 апреля под руководством министра юстиции Константина Чуйко было проведено совещание по разрабатываемым Минюстом проектам федеральных законов. В нем приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Генпрокуратуры, правительства Москвы и представители Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
В ходе совещания были также поддержаны предложения о закреплении в КоАП составов административных правонарушений в области благоустройства. Еще одним предметом обсуждения стало развитие института состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях.
30 января Минюст РФ обнародовал проект нового КоАП. Его хотят ввести в действие с 1 января 2021 года. Регионы должны будут привести местный КоАП в соответствие с новым федеральным до 1 января 2022 года.
Документом сокращается число административных правонарушений. Не подлежат исполнению уже вынесенные решения о привлечении к административной ответственности за правонарушения, не включенные в новый вариант кодекса. Сокращается предельный срок назначения обязательных работ: 60 часов вместо 200.
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