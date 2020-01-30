Минюст обнародовал проект нового КоАП РФ

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Минюст РФ обнародовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предлагается ввести в действие новый КоАП ‎с 1 января 2021 года. Исключение составят положения, для которых установлены другие сроки введения их в действие.

Новый КоАП сократит число административных правонарушений. С 1 января 2021 года не подлежат исполнению уже вынесенные решения о привлечении к административной ответственности за те правонарушения, которые не были включены в новый вариант кодекса.

Новый Кодекс об административных правонарушениях также сократит предельный срок назначения обязательных работ. В новом КоАП он составит 60 часов вместо 200 часов в действующей редакции. При этом обязательные работы предлагается не назначать беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов, одиноким родителям (или лицам их заменяющим), имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, инвалидам I и II групп, лицам, осуществляющим уход за инвалидом I и II групп, в том числе за ребенком-инвалидом.

Будущий кодекс предполагает расширение возможности конфискации – она может быть распространена "не только на орудия и предметы административного правонарушения, но и на не являющиеся орудиями совершения или предметами административного правонарушения маломерные суда, автомототранспортные средства, а также прицепы к ним, подлежащие государственной регистрации, принадлежащие на праве собственности лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение отдельных административных правонарушений.

Регионы должны будут привести местный КоАП в соответствие с новым федеральным до 1 января 2022 года. Изменения в будущий КоАП и Процессуальный кодекс об административных правонарушениях могут вноситься лишь при наличии отзывов правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Минюст планирует исключить понятие МРОТ из Гражданского кодекса. В ведомстве намерены заменить определение конкретными суммами денежных выплат.