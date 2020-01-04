Минюст разработает законопроект об изменении порога брачного возраста

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Министерство юстиции РФ планирует скорректировать возраст вступления в брак. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

Изменения будут внесены в статью 13 Семейного кодекса РФ и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". Помимо изменения брачного возраста, законодатели планируют уточнить основания для бракосочетаний несовершеннолетних.

В пресс-службе столичного управления ЗАГС ранее заявили, что самой популярной композицией для свадебных церемоний в Москве остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. Кроме того, жители столицы нередко обращаются к саундтрекам сериалов и фильмов.

В пресс-службе учреждения сообщали, что накануне Нового года планируют пожениться около 500 пар. В последний день 2019 года были открыты 34 отдела ЗАГС.

