Названы самые необычные композиции для свадебных церемоний в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самой популярной композицией для свадебных церемоний у молодоженов в Москве остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Живое музыкальное сопровождение представлено во Дворце бракосочетания на ВДНХ, Дворце бракосочетания № 5 и Дворце бракосочетания в Коломенском. Помимо классической свадебной мелодии, молодожены заказывают главную тему из сериала "Игра престолов", песню Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечную любовь" Шарля Азнавура и песню The Beatles All You Need Is Love.

В числе необычных музыкальных композиций оказалась мелодия из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" композитора Василия Агапкина "Прощание Славянки" и песня "Лирика" рок-группы "Сектор Газа".

На поздравление гостей популярны главные темы из "Звездных войн" и "Розовой пантеры", танго из картины "Запах женщины", а также музыка из игры Super Mario.

Ранее сообщалось, что Грибоедовский ЗАГС в столице будет регистрировать браки по ночам с 21 декабря. Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак.

В праздники московские пары смогут пожениться в трех отделах ЗАГС. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января. За новогодние праздники пожениться планируют более 550 пар.

31 декабря столичные ЗАГСы будут работать в обычном режиме. Зарегистрировать свой брак можно будет в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.