Названы самые необычные композиции для свадебных церемоний в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самой популярной композицией для свадебных церемоний у молодоженов в Москве остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.
Живое музыкальное сопровождение представлено во Дворце бракосочетания на ВДНХ, Дворце бракосочетания № 5 и Дворце бракосочетания в Коломенском. Помимо классической свадебной мелодии, молодожены заказывают главную тему из сериала "Игра престолов", песню Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечную любовь" Шарля Азнавура и песню The Beatles All You Need Is Love.
В числе необычных музыкальных композиций оказалась мелодия из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" композитора Василия Агапкина "Прощание Славянки" и песня "Лирика" рок-группы "Сектор Газа".
На поздравление гостей популярны главные темы из "Звездных войн" и "Розовой пантеры", танго из картины "Запах женщины", а также музыка из игры Super Mario.
Ранее сообщалось, что Грибоедовский ЗАГС в столице будет регистрировать браки по ночам с 21 декабря. Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак.
В праздники московские пары смогут пожениться в трех отделах ЗАГС. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января. За новогодние праздники пожениться планируют более 550 пар.
31 декабря столичные ЗАГСы будут работать в обычном режиме. Зарегистрировать свой брак можно будет в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.
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