В Грибоедовском ЗАГСе можно будет пожениться ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грибоедовский ЗАГС в столице будет регистрировать браки по ночам с 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты Москвы.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак.

"Кроме того, в выходные дни, традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест", – сказала заммэра.

С понедельника по пятницу Грибоедовский ЗАГС будет работать в своем обычном режиме – с 09:00 до 18:00 без перерывов.

В праздники пары смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января. За новогодние праздники пожениться планируют более 550 пар.

31 декабря столичные ЗАГСы будут работать в обычном режиме. Зарегистрировать свой брак можно будет в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.

Ранее сообщалось, что с 2020 года для сотрудников столичных ЗАГСов введут дресс-код. В будущем году работники ЗАГСов будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств.

