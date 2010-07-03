Более 300 пар в Москве планируют пожениться в "день четырех двоек"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек", сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Она отметила, что дата выпадает на четверг, а зачастую большинство браков заключается в пятницу и субботу.
"В связи с большой популярностью у молодоженов красивых дат 20 февраля 2020 года мы будем регистрировать браки в торжественной обстановке во всех отделах ЗАГС", – приводит слова Ефремовой Агентство "Москва".
В пресс-службе управления ЗАГС столицы добавили, что торжественную церемонию бракосочетания проведут сотрудники отдела ЗАГС в праздничном зале под музыкальное сопровождение.
"Все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, будут проводить торжественные церемонии бракосочетания в "день четырех двоек", который в 2020 году выпадает на четверг. Традиционно торжественные регистрации в будние дни проходят только во дворцах бракосочетания", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, в Москве открылась новая площадка для регистрации брака – на Центральном московском ипподроме. Церемонии бракосочетания будут проходить в колонном зале. После торжества у молодоженов будет возможность посетить трибуны, которые посещал Николай II.
В октябре в столице открылись еще две площадки для регистрации брака. Теперь пожениться можно в отеле на улице Моховой, из окон которого открывается вид на Кремль и Красную площадь. Также заключить брак можно в ресторане, расположенном на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити".
В новогодние праздники москвичи смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.
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