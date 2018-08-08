Код любви: влияет ли красивая дата свадьбы на семейную жизнь

Выбор даты свадьбы – аттракцион, степень изощренности которого зависит от того, сколько требований к дню икс у каждой конкретной пары. Это потом будут совместный ремонт, выбор имени для ребенка и много чего еще. Сейчас – свадьба. И за "красивые" даты в свидетельстве о браке и штампе в паспорте приходится побороться: на 07.07, 08.08 или 09.09 традиционно мест всем желающим не хватает, заявления подаются за год. Москва 24 поговорила с теми, "кому хватило", о том, помогают ли красивые цифры в браке, как выбрать дату свадьбы и что еще можно сделать, если хочется, чтобы свадьба запомнилась на всю жизнь не только влюбленным, но и вообще всем.

Магия девяти

Первая красивая дата сентября, девятое число, выпала на понедельник – неизменный выходной ЗАГСов. А вот на 19 сентября 2019 года московские ЗАГСы приняли более 700 заявлений. Три девятки сделали свое дело: в этом году они выпали на четверг, откровенно говоря, не самый популярный для бракосочетания день. Поженят влюбленных в 34 ЗАГСах, то есть практически всех, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского.

Фото: предоставлено героями материала

Валерия и Виталий рассказывают: подать заявление в столичный ЗАГС на красивую дату они не смогли, но будут расписываться в Ивантеевском ЗАГСе. Главное – три заветные девятки в свидетельстве. "Мне всегда очень нравилось это число, и я в меру интересуюсь числами. Нам была принципиальна красивая дата, потому что я хочу, чтобы она запомнилась всем, – говорит Валерия. – Я столько раз слышала: у нас была свадьба в субботу или летом, или зимой, а я хочу, чтобы дата не стиралась из памяти, чтобы первой на ум приходила именно она, причем не только нам, но и родителям, и родственникам".

Девушка любит нечетные числа, потому что они помогают ей в жизни. "Что-то хорошее со мной случается не 6-го, а, например, 15-го числа. А про девятку я читала, что она дарит поддержку, что все с ней в браке будет хорошо, нужно наслаждаться жизнью. Мне она дарит веру, вдохновение, силы, – добавляет невеста. – Ведь ты вступаешь в брак, а это что-то такое неизведанное, поэтому страшное".





Валерия дизайнер Хочется продлить сказку, хочется какой-то магии и волшебства, чтобы не ставить крест на чем-то необычном, не погружаться в серость. Три девятки для меня будут, наоборот, точкой старта, защитой.

Будущие молодожены надеются на хорошую погоду и планируют провести день в узком кругу самых близких. "Раз мы решили не делать широкого пиршества, но хотели, чтобы день запомнился, то я подумала, что красивая дата будет идеальным решением. Нам повезло, ведь Виталий сделал мне предложение 31 июля, в число нашего знакомства, совсем недавно. Мы отдыхали на море, и он в какой-то момент выплыл из воды с кольцом. И мы решили не откладывать свадьбу, тем более так долго к ней шли". Ребята познакомились восемь лет назад в компании общих друзей. Тогда еще старшеклассники, они жили в разных городах: она из Москвы, он из Ставрополя.

"В это трудно поверить было всем, ведь и мы были не такие уж взрослые и много слышали про то, что на расстоянии ничего хорошего не получается, но это не про нас".

После школы Виталий поступил в университет в Смоленске, Валерия была в Москве. Каждые две недели на протяжении пяти лет влюбленные ездили друг к другу на выходные, а после того, как Виталий получил диплом, наконец, стали жить вместе в Москве. "Год мы осознавали, что такое жить вместе, быть вместе и вообще все вместе после стольких лет порознь. Было понятно, что следующий шаг – свадьба. Да, мы тот редкий случай отношений на расстоянии, который оказался настоящим, мы переросли во что-то большее. Наша красивая дата станет началом нового, она будет нам помогать идти по жизни, но и мы сами, хочется верить, не поставим крест на романтике. И будем часто пересматривать наши свадебные фото, которых будет много-много!"

Фото: предоставлено героями материала

Евгения и Дмитрий Невакшоновы в день трех девяток отметили десятую годовщину свадьбы. Девятого сентября 2009 года они поженились в Рязанском отеле ЗАГС Москвы. Будущие муж и жена познакомились в университете, оба учились в МИИГАиК и даже жили на одном этаже в общежитии. Сначала дружили, а на четвертом курсе поняли, что между ними что-то большее. "Если честно, мысли о свадьбе у меня появились сразу, как только начали встречаться. Но поженились мы только через два года: муж у меня человек сдержанный, ему нужно время для принятия решения", – вспоминает Евгения.

Дмитрий решился порадовать возлюбленную заветным кольцом в новогоднюю ночь, которую влюбленные хотели провести в северной столице. Но не выдержал – и новый, 2009 год, они с Евгенией встретили в статусе жениха и невесты. О том, что свадьба будет девятого числа, Евгения подумала сразу после того, как сказала любимому "да". "Число девять мое любимое, к тому же оно преследует меня всю жизнь. Я училась в школе с таким номером, у нас была квартира 39, гараж 99. Если сложить дату моего рождения, тоже получается девять. Даже сейчас в номерах наших машин есть девятка".





Евгения домохозяйка Я очень хотела, чтобы именно это число красовалось в нашем свидетельстве о заключении брака. Мы пошли подавать заявление летом, но я уже ни на что не надеялась, потому что начиталась рассказов о том, как люди ночуют около ЗАГСов. И вообще я верю в магию чисел, возможно, поэтому мы спокойно подали заявление на нужную нам дату.

Несмотря на веру Евгении в магию чисел, женщина говорит, что в семейной жизни они не помогают никак: "Не в датах счастье. Я к семейной жизни свое увлечение не применяю никогда. Наша красивая дата всего лишь небольшой бонус для настроения. А действительно помогают любовь, уважение, умение слышать и слушать, иногда идти на уступки. Для нас семья – это нечто неприкасаемое. Нам не хочется проводить время отдельно, мы всегда везде вместе и нам не надоело за десять лет. Уверена, не надоест и через 50!"

Знак бесконечности

Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова называет самые популярные даты регистрации брака: чаще всего москвичи хотят приурочить свадьбу к какому-либо празднику или дате с повторяющимися цифрами. "Помимо таких праздников, как День семьи, любви и верности, Красная горка, 8 Марта, у молодоженов пользуются популярностью даты с повторяющимися цифрами – например, в прошлом году 08.08.2018 в Москве было зарегистрировано 645 браков. Статистика за июнь-июль 2019 года показывает, что молодожены по-прежнему предпочитают проводить свадьбы в летние месяцы", – добавила она.



Спрос на регистрацию брака в красивую дату есть в любом регионе России, но одним приходится побороться за волшебные цифры, а другим они достаются по стечению обстоятельств. Как Анне и Алексею из Новосибирска.

Фото: предоставлено героями материала

"Мы оба не суеверные, не верим в лунные календари, не складывали числа рождения, не высчитывали вообще ничего, – улыбается Аня. – Но мы оба работаем в театре, и нам было принципиально пожениться до начала сезона. Мы хотели, чтобы это был теплый день и чтобы всем гостям было удобно. Признаться, мы были удивлены, когда женщины в ЗАГСе оживленно шептали нам: "Ой, какая же это удача, у нас тут как раз есть окошечко!" Мы поженились 18.08.2018, но если бы это произошло в другую, менее красивую дату, наша любовь бы не пострадала. Я вообще не очень понимаю эту веру в цифры. Семью ничего не спасет, любовь ничего не разожжет, если ее нет. Наплевать на даты, символы, луну, это не столь важно вообще. Главное, чтобы были адекватность, желание строить совместное будущее и умение идти на уступки".

Для подготовки свадьбы Анна и Алексей обратились к одним из лучших организаторов в Новосибирске. Однако даже их мастерство не помогло заполучить паре желаемую площадку для банкета: та, что очень понравилась по всем параметрам, на эту дату была занята. "Но опять вмешался случай. Когда мы уже смирились и начали смотреть другие, менее привлекательные варианты, нам позвонили и сказали, что площадка освободилась, хотя такого просто не могло быть! В итоге пазл сложился.





Анна Зеленкова продюсер Новосибирского театра оперы и балета Когда ты вспоминаешь свадьбу, ты не вспоминаешь, какого числа она была – ты вспоминаешь, как круто и весело было, как здорово, что все родные и близкие были рядом. Если в семейной паре два упертых барана, то им ничего не поможет.

"Он вернулся с гастролей, из Петербурга, и буквально с порога, не раздеваясь, полез в чемодан за кольцом. Как оказалось, он побоялся, что я вдруг начну разбирать его чемодан, и решил опередить меня. Достал коробочку и вручил ее мне. Не знаю почему, но я чувствовала, что он сделает предложение, когда вернется из поездки. И меня так тронуло то, что он из Санкт-Петербурга звонил подруге и спрашивал размер кольца, делал все, чтобы я не догадалась, – и вот это, а не сухие цифры, я тоже буду вспоминать всегда. Единственное, что для нас символично в дате нашей свадьбы, это то, что восьмерка – это знак бесконечности, вот это мило и важно, ведь любовь – это и есть сама бесконечность".

Президент на свадьбе

Анна и Александр поженились в 2018 году в один из самых популярных у молодоженов дней – седьмого июля. "Выбирая дату свадьбы, я ориентировалась на несколько пунктов: день недели, лунные сутки, погода и месяц: обязательно начало июля и обязательно в субботу. Мне было важно, чтобы не было дождя, я мониторила погоду за последние десять лет в этот день и убедилась, что всегда было сухо. По лунному календарю это была убывающая луна, а значит, самое время заканчивать то, что было начато прежде – холостую жизнь. И именно седьмого июля отмечается день Ивана Купалы, день воды! А наша свадьба была задумана как раз в стиле "Огонь и Вода" – столько совпадений, что звезды просто обязаны были нас услышать!" – рассказывает Анна.

Фото: предоставлено героями материала

Но подать заявление на тот самый день у ребят не получалось: все места были заняты. "Друзья, знакомые, связи не помогали никак, ну никакого окошечка не было, а мы хотели видеть на штампе именно эти даты. Вселенная услышала наши молитвы – для нас нашлось свободное окошко в идеальное время! Но нас предупредили, что за несколько дней оно может "уйти" к другим. Сложная и малопонятная схема, но мы на нее согласились. И нам повезло!"

Влюбленные решили пригласить на торжество президента России Владимира Путина и мэра Омска Оксану Фадину. Президент, говорит Анна, на письмо не ответил, а вот мэр отправила своего представителя. "Мы с Аней, как и любая пара молодоженов, хотели, чтобы наша свадьба была особенной, – рассказывает Александр. – И мы решили позвать важных гостей. Аня написала обращение на горячую линию президента, а я написал обращение мэру через портал администрации". Через несколько дней паре позвонили из администрации, уточнили детали церемонии и сообщили, что вместо мэра поздравить молодых приедет директор департамента информационной политики. "И действительно, она приехала, мы были немного удивлены, но, конечно, рады. Нам пожелали оставаться такими же дерзкими, подарили букет, картину с символом трехсотлетия Омска и папку-открытку с поздравлениями.

Несмотря на дотошность в выборе даты, Анна уверена, что на качество семейной жизни это не влияет, но говорит о том, как человек относится к браку. "Если человек подходит детально даже к такой мелочи, то к самой семейной жизни подойдет с не меньшим трепетом, поэтому совсем безразлично, когда вступать в брак, быть не должно. Это повод задуматься. У нас все сложилось, но трудно сказать, помогает нам именно это или то, что мы работаем над отношениями, идем навстречу друг другу и смотрим в одну сторону".

