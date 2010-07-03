Пожениться в новогодние праздники можно будет в трех ЗАГСах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новогодние праздники москвичи смогут зарегистрировать брак в трех отделах ЗАГС столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Так, в Грибоедовском ЗАГСе (Дворец бракосочетания № 1) это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января", – говорится в сообщении.

В этих же отделах ЗАГС 3, 4 и 7 января можно будет подать заявления на регистрацию брака.

А в ноябрьские праздники церемонии бракосочетания пройдут во Дворце бракосочетания № 3. Там зарегистрировать брак можно будет 3 и 5 ноября.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать брак с иностранцем теперь можно во всех столичных отделах ЗАГС. Для церемонии бракосочетания теперь доступны и все новые необычные площадки – высотные здания "Москва-Сити", старинные особняки, театры, стадионы, "Москвариум" и планетарий.

Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова отметила, что увеличение количества отделов ЗАГС, в которых регистрируют браки с иностранцами, связано с обращениями россиян.

Ефремова отметила, что летом нынешнего года в столичных ЗАГСах зарегистрировали более 450 браков с гражданами другого государства, а в сентябре – более 200 церемоний.