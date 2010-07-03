Брак с иностранцем можно заключить во всех отделах ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зарегистрировать брак с иностранцем теперь можно во всех столичных отделах ЗАГС, сообщает Агентство "Москва".

Для церемонии бракосочетания теперь доступны и все новые необычные площадки – высотные здания "Москва-Сити", старинные особняки, театры, стадионы, "Москвариум" и планетарий.

В Москве свои браки уже зарегистрировали граждане Израиля, Турции, Таиланда, Нигерии, Латвии, Италии, Германии, Китая, Литвы, Франции, Кореи, Испании Колумбии и других стран.

Как рассказали в пресс-службе управления ЗАГС, браки с гражданами других государств набирают популярность среди москвичей, но лишь одна десятая часть всех заключенных регистраций за 2019 год приходится на браки с иностранцами.

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова сообщила, что увеличение количества отделов ЗАГС, в которых регистрируют браки с иностранцами, связано с обращениями россиян.

Ефремова отметила, что летом нынешнего года в столичных ЗАГСах зарегистрировали более 450 браков с гражданами другого государства, а в сентябре – более 200 церемоний.