Брак с иностранцем можно будет заключить еще в 11 отделах ЗАГС

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Брак с гражданином другого государства с 1 сентября текущего года можно будет зарегистрировать еще в 11 отделах ЗАГС столицы, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
"Для регистрации брака откроются Академический, Бабушкинский, Богородский, Зеленоградский, Кунцевский, Кутузовский, Левобережный, Митинский, Нагатинский, Перовский, Троицкий отделы ЗАГС" – рассказала Ефремова Агентству "Москва".
По ее словам, увеличение количества отделов ЗАГС, в которых регистрируют браки с иностранцами, связано с обращениями россиян.
Ефремова отметила, что летом нынешнего года в столичных ЗАГСах зарегистрировали более 450 браков с гражданами другого государства, а в сентябре планируется провести более 200 церемоний бракосочетания. Также для регистрации брака с иностранцем стало доступно больше необычных площадок.
Чтобы пожениться в особняке "Роял" нужно подать заявление в Академический отдел ЗАГС. Для регистрации брака в башне "Федерация" или башне "Меркурий" нужно подать заявление в Кутузовский отдел ЗАГС.
Церемония бракосочетания в городской усадьбе Кнопа будет доступна после подачи заявления в Бабушкинский отдел ЗАГС. Для проведения бракосочетания в усадьбе Третьякова нужно подать заявление в Левобережный отдел ЗАГС, а в усадьбе Гусятниковых – в Перовский отдел ЗАГС.
Ефремова ранее рассказала, что более 2,5 тысячи пар поженились на новых тематических площадках для регистрации брака в столице. По словам Ефремовой, сейчас уже подано более 4500 заявлений на регистрацию брака на этих площадках и прием продолжается
Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы приняли более 700 заявлений от пар, готовящихся вступить в брак 19 сентября. В Москве ожидается настоящий свадебный бум в день "трех девяток" – 19 сентября (19.09.2019)".
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