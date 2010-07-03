Брак с иностранцем можно будет заключить еще в 11 отделах ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Брак с гражданином другого государства с 1 сентября текущего года можно будет зарегистрировать еще в 11 отделах ЗАГС столицы, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

"Для регистрации брака откроются Академический, Бабушкинский, Богородский, Зеленоградский, Кунцевский, Кутузовский, Левобережный, Митинский, Нагатинский, Перовский, Троицкий отделы ЗАГС" – рассказала Ефремова Агентству "Москва".

По ее словам, увеличение количества отделов ЗАГС, в которых регистрируют браки с иностранцами, связано с обращениями россиян.

Ефремова отметила, что летом нынешнего года в столичных ЗАГСах зарегистрировали более 450 браков с гражданами другого государства, а в сентябре планируется провести более 200 церемоний бракосочетания. Также для регистрации брака с иностранцем стало доступно больше необычных площадок.

Чтобы пожениться в особняке "Роял" нужно подать заявление в Академический отдел ЗАГС. Для регистрации брака в башне "Федерация" или башне "Меркурий" нужно подать заявление в Кутузовский отдел ЗАГС.

Церемония бракосочетания в городской усадьбе Кнопа будет доступна после подачи заявления в Бабушкинский отдел ЗАГС. Для проведения бракосочетания в усадьбе Третьякова нужно подать заявление в Левобережный отдел ЗАГС, а в усадьбе Гусятниковых – в Перовский отдел ЗАГС.

Ефремова ранее рассказала, что более 2,5 тысячи пар поженились на новых тематических площадках для регистрации брака в столице. По словам Ефремовой, сейчас уже подано более 4500 заявлений на регистрацию брака на этих площадках и прием продолжается

Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы приняли более 700 заявлений от пар, готовящихся вступить в брак 19 сентября. В Москве ожидается настоящий свадебный бум в день "трех девяток" – 19 сентября (19.09.2019)".

