Новая площадка для регистрации брака открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зарегистрировать брак теперь можно на Центральном московском ипподроме. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Церемонии бракосочетания будут проходить в колонном зале. После торжества у молодоженов будет возможность посетить трибуны, которые посещал Николай II.
Для регистрации брака на московском ипподроме нужно подать заявление в Хорошевском отделе ЗАГС или на едином портале госуслуг. Зарегистрировать брак могут как граждане России, так и иностранцы.
"К выбору и открытию новых площадок мы всегда относимся с большой ответственностью. Каждая новая площадка по-своему уникальна, поэтому удивить молодоженов становится все сложнее", – рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
В октябре в Москве открылись еще две новые площадки для регистрации брака. Теперь пожениться можно в отеле на улице Моховой, из окон которого открывается вид на Кремль и Красную площадь. Также заключить брак можно в ресторане, расположенном на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити".
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники москвичи смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. Так, в Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.
Кроме того, зарегистрировать брак с иностранцем теперь можно во всех столичных отделах ЗАГС. Для церемонии бракосочетания теперь доступны и все новые необычные площадки – высотные здания "Москва-Сити", старинные особняки, театры, стадионы, "Москвариум" и планетарий.
"Адресов счастья" для свадеб в Москве становится больше
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