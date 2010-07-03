Две новые площадки для регистрации брака открылись в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Теперь пожениться можно в отеле на улице Моховой, из окон которого открывается вид на Кремль и Красную площадь, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, интерьеры зала украшены старинными вазами, лампами, зеркалами, статуями и картинами.

"Подать заявление для регистрации брака на этой площадке можно в Богородском отделе ЗАГС или на портале госуслуг", – говорится в сообщении.

Также теперь заключить брак можно ресторане, расположенном на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити". Чтобы там пожениться, молодожены могут обратиться в Хамовнический отдел ЗАГС или подать заявление на портале госуслуг.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, при поиске площадок для бракосочетания специалисты ищут новые форматы, которые могут заинтересовать пары.

"О регистрации брака с видом на Кремль мечтают многие, мы с радостью подарили такую возможность молодоженам. Самый высокий ресторан в Европе с видом на Москву, мы уверены, тоже будет пользоваться у пар большой популярностью", – приводятся в сообщении слова Ефремовой.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники москвичи смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. Так, в Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.

Кроме того, зарегистрировать брак с иностранцем теперь можно во всех столичных отделах ЗАГС. Для церемонии бракосочетания теперь доступны и все новые необычные площадки – высотные здания "Москва-Сити", старинные особняки, театры, стадионы, "Москвариум" и планетарий.

Начальник управления ЗАГС Москвы отметила, что увеличение количества отделов ЗАГС, в которых регистрируют браки с иностранцами, связано с обращениями россиян.

Ефремова отметила, что летом нынешнего года в столичных ЗАГСах зарегистрировали более 450 браков с гражданами другого государства, а в сентябре – более 200 церемоний.