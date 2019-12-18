У работников столичных ЗАГСов появится дресс-код в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 2020 года для сотрудников столичных ЗАГСов введут дресс-код. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, в будущем году работники ЗАГСов будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств.

Ранее сообщалось, что более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в "день четырех двоек" – 20 февраля 2020 года. В этот день все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, проведут торжественные церемонии.

31 декабря столичные ЗАГСы будут работать в обычном режиме. Зарегистрировать свой брак можно будет в любом отделе, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного.

Москвичи активно подают заявления на 27 и 28 декабря. На эти даты молодожены подали уже около тысячи заявлений на регистрацию брака. Из них 130 торжественных церемоний пройдет на новых площадках для регистрации брака.

В праздники пары смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце № 5 – 4 и 7 января. За новогодние праздники пожениться планируют более 550 пар.

