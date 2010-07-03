Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме 31 декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника столичного правления ЗАГС Елену Ефремову.
"В этом году 31 декабря выпал на вторник. Все отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме. Москвичи смогут не только пожениться в торжественной обстановке, но и подать заявления на регистрацию брака или получить другие необходимые услуги", – рассказала Ефремова.
Она добавила, что зарегистрировать брак накануне Нового года планируют уже более 170 пар.
В пресс-службе управления ЗАГС Москвы добавили, что декабрь считается популярным месяцем у молодоженов, поэтому сотрудники стараются идти навстречу молодоженам и проводить церемонии во всех отделах.
"Конечно, в холодное время года невеста не может надеть легкое свадебное платье, но пара может придумать яркую и необычную стилистику праздника и провести церемонию на одной из 30 новых площадок – они открыты для молодоженов круглый год", – добавили в пресс-службе.
В новогодние праздники москвичи также смогут пожениться в трех отделах ЗАГС столицы. В Грибоедовском ЗАГСе это можно будет сделать 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.
Ранее Ефремова рассказала, что более 300 пар подали заявления на регистрацию браков в столице 20 февраля 2020 года – в "день четырех двоек". Она отметила, что дата выпадает на четверг. В этот день все отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания, которые регистрируют браки, проведут церемонии.
В ноябре Москве открылась новая площадка для регистрации брака – на Центральном московском ипподроме. Церемонии бракосочетания будут проходить в колонном зале. После торжества у молодоженов будет возможность посетить трибуны, которые посещал Николай II.
В октябре в столице открылись еще две площадки для регистрации брака. Теперь пожениться можно в отеле на улице Моховой, из окон которого открывается вид на Кремль и Красную площадь. Также заключить брак можно в ресторане, расположенном на 84-м этаже башни "Око" делового центра "Москва-Сити".
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