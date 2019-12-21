Москвичи стали чаще регистрировать брак на необычных площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы стали чаще выбирать для регистрации брака необычные площадки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

В настоящее время в столице действует 30 подобных мест. Наибольшее предпочтение москвичи отдают особнякам и башням делового центра "Москва-Сити".

"Теперь еще у молодоженов появилась возможность заключить брак в любое время суток. Легендарный Дворец бракосочетания №1 с 21 декабря по выходным дням будет работать круглосуточно", – добавила Ефремова.

По мнению заведующего отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ №1 имени Н. Алексеева Никиты Чернова, молодожены выбирают новые площадки для свадьбы из-за стремления к получению ярких эмоций от торжества.

"Если человек относит себя к определенной субкультуре, то это, безусловно, отразится на проведении свадьбы. Так, футбольный фанат может захотеть свадьбу на футбольном поле", – пояснил он.

Ранее столичные ЗАГСы представили новые проекты, не имеющие аналогов в России. Их анонсировали на торжественном приеме в честь их профессионального праздника сотрудников организации.