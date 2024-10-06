Эксперт Соломатина: приготовление пищи на поцарапанной сковороде смертельно опасно

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Приготовление еды на сковороде с поцарапанным антипригарным покрытием может повысить риск развития рака. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее специалисты американской научной организации Toxic-Free Future сообщили, что используемый в кухонных принадлежностях, детских игрушках и одноразовых контейнерах для еды черный пластик может cпровоцировать развитие онкологии. По словам специалистов, в составе этого материала есть опасные для здоровья концентрации токсичных компонентов – антипиренов.

Соломатина согласилась, что кухонные принадлежности из черного пластика представляют опасность, однако это касается и другой посуды. Например, сковорода с поврежденным тефлоновым покрытием.





Елена Соломатина врач-диетолог Если антипригарное покрытие поцарапано ножом или вилкой, безжалостно выбрасываем сковородку. Тефлон начинает разрушаться, и она становится канцерогенной, что повышает риск развития рака.

В этой связи специалист посоветовала использовать посуду без царапин, сколов и трещин. Лучше всего, чтобы она была сделана из керамики, фарфора или стекла, которые считаются нейтральными в плане безопасности для здоровья, заключила Соломатина.

Ранее эксперт по фэншуй Анастасия Старун посоветовала не есть из посуды, у которой есть рисунки с острыми формами. По ее словам, это может спровоцировать развитие колик и болей в желудке.

