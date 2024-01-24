Биотехнолог рассказала, какие болезни могут вызвать губки для мытья посуды

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За неделю использования в поролоновых губках для мытья посуды образуется в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем на сиденье унитаза. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марию Золотареву.

По ее словам, бактерии в губке образуются из-за остающихся на ней частиц пищи и жиров.

"Эксперимент, который я проводила, показал, что в губке, которая использовалась по назначению всего три дня, уже успело развиться целое сообщество микроорганизмов. Речь идет об энтеробактериях, их также принято называть бактериями группы кишечной палочки, колиформных бактериях, стафилококках, дрожжах и плесени", – рассказала биотехнолог.

Наиболее опасными бактериями являются клебсиеллы. Они могут провоцировать заболевания дыхательных путей, в частности бронхит, пневмонию и другие. Более того, клебсиеллы являются причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов. Они устойчивы к антибиотикам, что может осложнить процесс лечения, предупредила Золотарева.



В целях безопасности эксперт рекомендовала менять поролоновую губку каждую неделю. Для мытья посуды, раковины, овощей и фруктов следует использовать разные изделия. Оптимальным вариантом для мытья станут пластмассовые щетки, которые можно дезинфицировать.

Ранее врач Роман Иванов рекомендовал россиянам иметь по пять полотенец на каждого члена семьи. Набор в идеале должен состоять из полотенец для лица, рук, ног, всего тела, а также интимных зон. Стирать ткань следует при температуре 90 градусов, чтобы в ней не смогли завестись опасные микробы.

