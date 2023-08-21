Врач назвала самые грязные места в доме

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Одним из наиболее загрязненных мест в доме чаще всего является ванная комната. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-дерматовенеролога Светлану Яковлеву.

"В ванной комнате крайне не рекомендую ходить босиком, как это некоторые делают. Там любит селиться грибок. А если быть точнее, то это влажные, сырые и незасветленные уголки комнаты", – сообщила врач.

В свою очередь, контакт с грибком может привести к заболеванию ногтей, или онихомикозу. Дополнительным источником заражения также может стать плесень, которая часто приводит к развитию пневмонии или астмы.

Еще одним загрязненным местом в доме является туалет. Чтобы не допустить кожных заболеваний, врач рекомендовала избегать контакта открытых участков тела с ободком унитаза.

На кухне, по словам Яковлевой, часто можно встретить грязь, плесень, гибок и другие микроорганизмы.

"Раковина и все, что ее окружает, – это зона с повышенной влажностью. Тут же рядом многие кладут губки для мытья посуды и тряпки, которыми протирают поверхности. Губка – очень опасный предмет, если его не менять каждую неделю и не просушивать после использования", – пояснила дерматовенеролог.

По ее словам, в губке скапливается жир, бактерии и другие микроорганизмы. Через контакт с посудой они попадают с организм человека и могут привести к отравлению.

Кроме того, источником микробов нередко становится ручка входной двери. Эксперт посоветовала дезинфицировать ее, чтобы избежать кишечных инфекций.

Ранее химик Татьяна Дроганова сообщила, что не заработать аллергию при уборке можно благодаря использованию минимального количества современной бытовой химии, которая часто содержит агрессивные химические компоненты. В качестве альтернативы эксперт рекомендовала выбрать уксус, подсолнечное масло и соду.

