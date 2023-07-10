Эксперт рассказала, для кого кишечные инфекции представляют наибольшую опасность

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В летний период заболеваемость кишечными инфекциями резко возрастает из-за влажности и высокой температуры. Об этом рассказала руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Главная опасность кишечных инфекций – в развитии обезвоживания. Из-за рвоты и диареи организм теряет большое количество жидкости. Если ее своевременно не восполнять, могут возникнуть жизнеугрожающие состояния, при которых показана срочная госпитализация", – отмечается в сообщении.

Из-за возбудителей острых кишечных инфекций появляется воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. Кроме того, может быть спровоцирована общая интоксикация, ухудшающая состояние человека, отметила эксперт.

По ее словам, кишечные инфекции представляют наибольшую опасность для детей раннего возраста, так как у них обезвоживание происходит быстрее, чем у взрослых. Это может привести к серьезным осложнениям. В группе риска находятся также пожилые, люди с иммунодефицитными состояниями и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, добавила Терентьева.

Эксперт посоветовала при симптомах острой кишечной инфекции – боли в животе, повышенной температуре, рвоте и диарее – сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Она также отметила, что при кишечной инфекции заболевший должен быть изолирован. Ему необходимо выделить отдельные предметы бытового использования. Кроме того, окружающие должны тщательно соблюдать правила гигиены. Уборку в доме необходимо проводить с использованием дезинфицирующих средств и регулярно проветривать помещение.

По словам специалиста, причиной кишечных инфекций являются патогенные микроорганизмы – бактерии, вирусы, простейшие или их токсины. При этом пищевое немикробное отравление происходит через попадание в организм эндотоксинов, образующихся в испорченных продуктах, химических веществах, или они могут находиться в несъедобных грибах и ягодах.

Чтобы избежать кишечных инфекций, Терентьева рекомендовала после нахождения на улице вымыть руки. Также мыть руки необходимо перед приготовлением пищи, после туалета и перед едой. Кроме того, необходимо употреблять в пищу только свежие продукты. Не стоит есть продукты, которые вызывают сомнения. Также избежать это заболевание поможет правильное хранение и готовка продуктов, тщательное мытье зелени, овощей и фруктов.

Путешественникам посоветовали пить только бутилированную воду. Купаться порекомендовали в разрешенных местах, а во время плавания не глотать воду.

Ранее сообщалось, что следователи в Ивановской области назначили проверку по факту отравления детей в лагере. Часть детей, отдыхающих там, пожаловались на имеющиеся симптомы кишечной инфекции. Следователи опросят работников и назначат экспертизы.

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье