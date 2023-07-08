Следователи начали проверку из-за отравления детей в лагере в Ивановской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкирн Денис

Следователи в Ивановской области назначили проверку по факту отравления детей в лагере, сообщает СУ Следственного комитета по региону.

Речь идет о лагере Плес. Установлено, что часть детей, отдыхающих там, пожаловались на имеющиеся симптомы кишечной инфекции. Следователи опросят работников и назначат экспертизы.

Региональное управление Роспотребнадзора приступило к расследованию причин возникновения острой кишечной инфекции.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Челябинской области выявил 16 случаев заражения кишечной инфекцией среди посетителей кафе "Хорошее место" в Магнитогорске.

Через некоторое время число случаев отравления увеличилось до 25. Региональное управление Следственного комитета РФ организовало проверку по факту этого инцидента.

До этого пять человек отравились парами химических веществ в бассейне фитнес-центра в Оренбурге.

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье