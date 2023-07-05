Пять посетителей фитнес-центра в Оренбурге отравились хлоркой в бассейне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пять человек отравились парами химических веществ в бассейне фитнес-центра в Оренбурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД РФ.

По предварительной информации, 3 июля в бассейне произошел сбой в работе оборудования по обеззараживанию и очистке воды. После этого в медицинское учреждение госпитализировали пять посетителей.

Ранее пятеро детей отравились хлоркой в аквапарке "Ривьера" в Казани. Один из пострадавших находился в реанимации. По факту произошедшего местная прокуратура инициировала проверку.

До этого четыре ребенка отравились хлором в бассейне в башкирском городе Учалы. Тогда следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье