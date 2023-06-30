Эксперт прокомментировал предложение запретить сидр в общепите

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Запрет продажи пива и сидра в общепите ударит по добросовестному производителю, что приведет к снижению привлекательности для туристов городов РФ. Об этом независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил радио КП.

"Никакого отношения производство и оборот пива, сидра и пивных напитков к резонансному отравлению не имеет", – подчеркнул он.

Небольсин объяснил, что люди отравились суррогатным коктейлем, содержащим запрещенный к обороту метиловый спирт. Отмечается, что предложенный в ГД запрет коснется индивидуальных предпринимателей.

Ранее Минфин выступил против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России. Статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов сказал, что в данном вопросе, по его мнению, стоит отталкиваться от Конституции РФ, по которой человек приобретает права, свободы и обязанности, когда ему исполняется 18 лет.

В начале июня в нескольких регионах РФ выявили случаи отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр". Они были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Число погибших из-за отравления напитком "Мистер Сидр" выросло до 36 человек