Число погибших от суррогатного алкоголя в Нижегородской области увеличилось до 4

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Нижегородской области от отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр" скончался еще один человек. Число погибших в области, таким образом, увеличилось до четырех. Об этом замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем телеграм-канале.

"К сожалению, в реанимационном отделении Богородской ЦРБ скончалась женщина от применения суррогатного алкоголя. Медики изо всех сил пытались спасти пациента, но доза метанола была фатальной", – сказано в сообщении.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были зафиксированы также в Самарской, Ульяновской, Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинения по делу о массовом отравлении были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции этой марки.

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ.

Примесь метанола в опасных концентрациях обнаружили в образцах алкоголя "Мистер Сидр"