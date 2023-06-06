Самарскому бизнесмену предъявили обвинение по делу о массовом отравлении сидром

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи предъявили обвинение самарскому предпринимателю, который был арестован в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.

Бизнесмену предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Сотрудники СК продолжают устанавливать обстоятельства отравления людей спиртосодержащей жидкостью.

"В рамках химической судебной экспертизы установлено, что в изъятом в Ульяновской области напитке содержатся примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека", – уточняется в сообщении ведомства.

По последним данным Минздрава РФ, от отравления сидром в России пострадали 90 человек, среди пострадавших – четыре несовершеннолетних и одна беременная женщина. Всего зафиксировали 29 летальных случаев.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего алкогольной продукции изъяли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"