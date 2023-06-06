Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров напитка "Мистер Сидр"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр", после употребления которых были выявлены случаи отравления сразу в нескольких российских регионах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Больше всего алкогольной продукции изъяли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

"Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края", – говорится в публикации.

Специалисты намерены продолжить проверять торговые точки на территории РФ с целью выявления и изъятия потенциально опасной продукции.

Россиян призывают быть осторожными при покупке слабоалкогольных напитков. Также граждан просят сообщать в Роспотребнадзор, если они знают о случаях продажи напитка марки "Мистер Сидр".

Ситуация с массовым отравлением сидром в РФ остается на личном контроле главы ведомства Анны Поповой.

После употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области погибли 20 человек.

Случаи отравления зафиксировали в Самарской области, где погибли 7 человек, медики следят за состоянием еще 16 отравившихся. Аналогичные случаи выявили и в Нижегородской области, там скончались два человека.

В Удмуртии умер молодой человек, еще одна женщина была госпитализирована. Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проведенный анализ показал, что в сидре марки "Мистер Сидр" есть примеси метанола и этилбутирата, которые представляют опасность для организма.



В магазинах столицы не нашли продукцию "Мистер Сидр"