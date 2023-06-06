Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Еще два человека погибли в Самаре после отравления сидром, сообщает ТАСС. Один человек умер в Удмуртии.

В правоохранительных органах рассказали, что девушка в Самаре нашла тела родителей, а рядом была бутылка из-под алкоголя "Мистер сидр". Таким образом, число погибших от отравления в Самарской области увеличилось до семи. Еще 13 пациентов находятся под наблюдением врачей.

В Удмуртии умер юноша, который находился в больнице, сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале. Женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом.

5 июня в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности, сидром. Первых пострадавших обнаружили в Ульяновской области. Они приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

По последней информации медиков, в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. 18 из них погибли.

Пострадавшие и погибшие есть в том числе в Самарской области. Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской, Пензенской областях и в Удмуртии.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии ведомства, связан с этим ЧП.

В Москве также занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр". В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.

Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ