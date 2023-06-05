Глава Роспотребнадзора поручила изъять всю продукцию "Мистер Сидр" после отравлений в РФ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию торговой марки "Мистер Сидр" после случаев смертельных отравлений напитком в регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора <...> проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции "Пивная продукция – Мистер Сидр", изготовленной ООО "АНДИ", – следует из распоряжения.

В случае обнаружения товаров торговой марки на прилавках магазинов Главное управление (ГУ) Роспотребнадзора рекомендовало незамедлительно изымать продукцию и информировать о факте произошедшего ведомство.

Согласно последним данным, после употребления сидра скончались 16 человек. Всего пострадали 35 человек. Первые случаи отравления выявили в Ульяновской области, где напиток торговой марки реализовался в магазинах "Территория пива".

Как выяснилось позже, продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. Сейчас на предприятии ведутся проверки. Помимо этого, в целях пресечения оборота контрафактного алкоголя на дорогах Самарской области усилили работу патрулей для проверки транспорта.

В Самарской области жертвами отравления стали две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства отравлений и случаев летальных исходов потребителей расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В ходе выяснения причин следователи уже задержали индивидуального предпринимателя, предположительно связанного с трагедией.



Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35