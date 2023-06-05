СК РФ задержал подозреваемого по делу об отравлении сидром в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники Следственного комитета РФ по Ульяновской области задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в продаже сидра, который стал причиной массового отравления в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"Следователи СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", – говорится в сообщении.

5 июня СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Дело было заведено после 14 случаев отравления яблочным сидром в Ульяновской области. По данным Роспотребнадзора, 8 из них закончились смертью. На этом фоне ведомство призвало не употреблять алкоголь бренда "Мистер Сидр", который производится в Самарской области.

Местные власти сообщили, что пострадавшие покупали эту марку в сетевых магазинах "Территория пива". Жителей, которые приобрели данный напиток, призвали не пить его и отнести в правоохранительные органы.

Роспотребнадзор сообщил о 14 случаях отравления сидром в Димитровграде