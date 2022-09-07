10:11
Фото: oren.sledcom.ru
Шесть человек отравились стеклоочистителем в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным следствия, водитель крупногабаритного транспорта привез стеклоочиститель своему родственнику в село Дмитриевка Александровского района в ноябре 2021 года. Тот же пояснил, что жидкость находилась в его гараже, однако в мае 2022 года пропала.
"В рамках следствия назначены физико-химические экспертизы изъятой жидкости, изъяты предметы, имеющие значение для расследования, признаны потерпевшими и допрошены двое пострадавших граждан, показавшие что употребили указанную жидкость добровольно по предложению своего знакомого", – говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали в Оренбург. В их крови обнаружили метанол.
В результате отравления четыре человека скончались. Гражданин с пятью знакомыми выпивали разлитую в пятилитровую пластиковую тару жидкость 5 сентября. На следующий день четверо из них скончались, а двоих госпитализировали.
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