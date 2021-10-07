Число умерших из-за суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 11

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Число скончавшихся в результате употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 11, еще четыре человека пострадали и находятся в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"На данный момент известно о 15 пострадавших, из которых 11 умерли. Два человека находятся в стационаре, и медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Еще двое сейчас дома под наблюдением медиков. Их состояния оценивается как среднетяжелое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в крови всех погибших был обнаружен метанол, концентрация которого в разы превысила смертельную для человека дозу.

Ранее сообщалось о 10 скончавшихся после употребления суррогатного алкоголя жителях Оренбуржской области. По данным правоохранителей, им было от 36 до 73 лет. Глава региона Денис Паслер призвал всех жителей области воздержаться от покупки нелицензированных напитков.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".