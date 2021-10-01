СК завел уголовное дело после массового отравления школьников в Брянске

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В Брянске возбудили уголовное дело после информации о том, что свыше 20 учеников местной гимназии обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По сообщению в средствах массовой информации об отравлении детей в "Гимназии № 3" города Брянска следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В качестве одной из причин случившегося эксперты рассматривают ротавирусную инфекцию.

Ранее в пятницу сообщалось, что около 22 учеников гимназии в Брянске обратились в медучреждения. У всех были признаки кишечной инфекции. Директор областного департамента образования и науки Елена Егорова рассказала, что некоторых учеников отправили на карантин.