В Брянске более 20 учеников гимназии обратились в больницу с признаками кишечной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Брянске в больницу обратились более 20 учеников гимназии № 3, по предварительным данным, с признаками кишечной инфекции. Как сообщила директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова, в образовательном учреждении проводится проверка, пишет ТАСС.

"Есть какая-то инфекция, службы Роспотребнадзора разбираются, что это такое. Обратились в больницу, по нашим сведениям, 22 человека", – сказала она.

Егорова также уточнила, что некоторых учеников отправили на карантин, информация об их возрасте и состоянии не сообщается.

В пресс-службе городской администрации добавили, что ситуацию лично контролирует глава администрации Брянска Александр Макаров.

В некоторых СМИ писали, что недомогание и боли в животе почувствовали ученики второго класса гимназии № 3, также признаки кишечной инфекции проявились у учеников средней школы.

Ранее в Норильске госпитализировали 44 рабочих компании "Велесстрой" после того, как они поели в столовой предприятия. Все они попали в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Работники находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.