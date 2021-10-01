В Брянске более 20 учеников гимназии обратились в больницу с признаками кишечной инфекции

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Брянске в больницу обратились более 20 учеников гимназии № 3, по предварительным данным, с признаками кишечной инфекции. Как сообщила директор департамента образования и науки Брянской области Елена Егорова, в образовательном учреждении проводится проверка, пишет ТАСС.
"Есть какая-то инфекция, службы Роспотребнадзора разбираются, что это такое. Обратились в больницу, по нашим сведениям, 22 человека", – сказала она.
Егорова также уточнила, что некоторых учеников отправили на карантин, информация об их возрасте и состоянии не сообщается.
В пресс-службе городской администрации добавили, что ситуацию лично контролирует глава администрации Брянска Александр Макаров.
В некоторых СМИ писали, что недомогание и боли в животе почувствовали ученики второго класса гимназии № 3, также признаки кишечной инфекции проявились у учеников средней школы.
Ранее в Норильске госпитализировали 44 рабочих компании "Велесстрой" после того, как они поели в столовой предприятия. Все они попали в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию.
Работники находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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