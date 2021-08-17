В Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту отравления 12 детей

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Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 12 детей в санатории Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике.

Возбуждено дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ранее сообщалось, что с 14 по 16 августа 2021 года из санатория "Тамиск" в Алагирском районе республики в инфекционное отделение детской республиканской клинической больницы с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" были госпитализированы шесть детей.

Отмечалось, что дети находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для их жизней нет.

