В Северной Осетии 6 детей попали в больницу из-за кишечной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шестерых детей госпитализировали с кишечной палочкой в санатории "Тамиск" в Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"В период с 14 по 15 августа 2021 года из санатория "Тамиск" в Алагирском районе республики в инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы с диагнозом "кишечная инфекция" было госпитализировано шесть детей в возрасте от 9 до 11 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дети находятся в состоянии средней тяжести, угрозы для их жизней нет. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – пояснили в ведомстве.

Ранее 12 детей отравились в детском лечебно-оздоровительном комплексе "Сахареж" под Ярославлем. У них диагностировали кишечную инфекцию. В настоящее время дети находятся в лагере под постоянным наблюдением медиков.