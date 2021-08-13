У 22 воспитанников детсада в Ростовской области выявили сальмонеллез

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Медики выявили сальмонеллез у 22 воспитанников детского сада № 27 в Батайске Ростовской области, всего зарегистрировано более 50 заболевших. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на утро 13 августа зарегистрировано более 50 заболевших, из них у 22 диагноз подтвержден лабораторно – в биоматериале обнаружена сальмонелла", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что был проведен отбор проб готовых блюд, воды, смывов с объектов внешней среды, отбор дезинфицирующих средств, отбор биоматериала у детей и сотрудников. Также был организован комплекс первичных противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что 6 детей госпитализированы. Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока учреждения, материалы направлены в суд.

На данный момент принимаются меры по привлечению к административной ответственности виновных.

Ранее на тренировочных сборах в Ростовской области отравился 31 ребенок. По версии следствия, после еды в одном из центров загородного отдыха у спортсменов появились симптомы отравления: тошнота, диарея и рвота. Всего недомогание резко почувствовал 31 ребенок от 10 до 14 лет.