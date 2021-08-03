В Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество

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В Москве организована проверка по факту отравления девочки-подростка. Об этом сообщает ТАСС.

15-летняя пациентка 2006 года рождения поступила в больницу с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом" после потери сознания на юго-востоке столицы.

По предварительным данным, к подростку подошел неизвестный мужчина, который вколол ей неустановленное вещество. Личность напавшего устанавливается. На данный момент следователи опрашивают родителей и знакомых девочки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Якутске в одном из ресторанов трехлетнему ребенку принесли вместо воды стакан антисептика. Мальчик сделал несколько глотков и заплакал. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.