СК начал проверку после отравления ребенка жидкостью для розжига на севере Москвы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве организована доследственная проверка после госпитализации ребенка. Об этом сообщается на сайте СК.

По предварительным данным, семья находилась в гостях у знакомых. Когда родители отвлеклись, ребенок выпил жидкость для розжига, после чего была оперативно вызвана скорая помощь.

Медицинское обследование подтвердило у ребенка отравление. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время им предстоит опросить родителей пострадавшего.

Ранее в Якутске в одном из ресторанов трехлетнему ребенку принесли вместо воды стакан антисептика. Мальчик сделал несколько глотков и заплакал. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.