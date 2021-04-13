В Москве посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды

15:21
Фото: Depositphotos/JohanSwanepoel
Посетительница кофейни в центре столицы по ошибке получила антисептик в бутылке воды. Об этом сообщается на сайте компании.
В организации отметили, что из-за эпидемиологической ситуации во всех кофейнях должен находиться антисептик для рук, а в случае если он заканчивается, его могут быстро доставить из другой точки сети.
"К сожалению, в этот раз из-за халатности сотрудников антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды, что категорически запрещено стандартами работы кофеен Cofix. По вине сотрудников кофейни в субботу, 10 апреля, эта бутылка оказалась у посетительницы кофейни на Охотном ряду", – говорится в сообщении.
Известно, что девушка не проглотила антисептик. Она сделала глоток и сразу выплюнула его. После инцидента посетительница оставалась в сознании, покинула заведение и через какое-то время вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.
Виновные сотрудники уже наказаны и отстранены от работы.
Ранее сообщалось, что в московских барах и кафе начали предлагать "альтернативные" коктейли. Напитки на вкус как настоящее спиртное, однако в составе нет алкоголя.
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